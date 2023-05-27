Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Гремио
Атлетико Паранаэнсе - Гремио: обзор матча 27 мая 2023
Атлетико Паранаэнсе
27.05.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 2
Завершен
Гремио
34'
В. Роке
31'
Куябано
49'
Б. Увини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Гремио
Замена
Виллиан
️️️️
В. Буэно
81'
Замена
Келлвен
️️️️
Мадсон
81'
Желтая карточка
Т. Хелено
76'
73'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Куябано
73'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Фабио
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Фернандо
65'
Замена
А. Сантана
️️️️
Кристиан
65'
Замена
Д. Теранс
️️️️
Пабло
61'
56'
Желтая карточка
Рейналдо
55'
Желтая карточка
Адриэл
Желтая карточка
В. Буэно
55'
49'
ГОЛ! 1:2!
Б. Увини
Пас отдал
Рейналдо
ГОЛ! 1:1!
В. Роке
Пас отдал
В. Буэно
34'
31'
ГОЛ! 0:1!
Куябано
Пас отдал
Э. Галдино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
18
Кристиан
ЦП
14
Эрик
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Пауло Турра
Гремио
31
Адриэл
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
66
Куябано
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
45
Мила
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
29
Вина
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Паранаэнсе
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Давид Теранс
АП
24
Лео Линк
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
36
Ната
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
99
Зиньо
ЛВ
37
Дарлан
ОП
16
Лукас Силва
ОП
19
Франко Кристальдо
АП
7
Андре
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
4-3-1-2
24
Бенто
5
Энрике
44
Хелено
12
Фернандо
22
Мадсон
15
Буэно
18
Кристиан
14
Эрик
17
Каноббио
9
Роке
92
Пабло
3-3-1-2
31
Адриэл
25
Увини
6
Мартинс
34
Алвес
2
Фабио
45
Мила
66
Куябано
20
Вилласанти
17
Галдино
29
Вина
22
Мадсон
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Мадсон
18
Кристиан
80
Сантана
80
Сантана
18
Кристиан
92
Пабло
80
Теранс
80
Теранс
92
Пабло
12
Фернандо
28
Куэльо
28
Куэльо
12
Фернандо
15
Буэно
11
Виллиан
11
Виллиан
15
Буэно
2
Фабио
18
Педро
18
Педро
2
Фабио
66
Куябано
16
Барбоза
16
Барбоза
66
Куябано
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
24
Лео Линк
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Пауло Турра
37
Дарлан
ОП
12
Габриэль Чапеко
ВР
36
Ната
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
19
Франко Кристальдо
АП
99
Зиньо
ЛВ
7
Андре
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
24
Лео Линк
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
12
Габриэль Чапеко
ВР
36
Ната
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
19
Франко Кристальдо
АП
99
Зиньо
ЛВ
7
Андре
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Турра
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Гремио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Савио Перейра Сампайо
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
Все
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
Вчера, 09:59
4
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
25 ноября
11
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
Вчера, 09:59
4
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
25 ноября
11
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+