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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама: обзор матча 26 ноября 2023
Атлетико Паранаэнсе
26.11.2023, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Васко да Гама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама
90'
Желтая карточка
Р. Бамбу
Замена
Л. Арриагада
️️️️
В. Буэно
88'
82'
Замена
Д. Пайет
️️️️
М. Гомес
82'
Замена
Р. Бамбу
️️️️
Г. Медель
75'
Желтая карточка
М. Гомес
69'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Энрике
69'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
П. Паула
Замена
Мадсон
️️️️
Т. Куэльо
64'
Замена
В. Роке
️️️️
Виллиан
64'
Замена
Б. Запелли
️️️️
Кристиан
64'
62'
Желтая карточка
Лео
54'
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Т. Куэльо
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
18
Кристиан
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
14
Эрик
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
17
Гари Медель
(К)
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
87
Daniel Martins
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
9
Витор Роке
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
22
Фигейредо
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
10
Димитри Пайет
АП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
3-4-2-1
24
Бенто
25
Кака
44
Хелено
37
Эскивель
18
Кристиан
14
Эрик
15
Буэно
5
Фернандиньо
28
Куэльо
17
Каноббио
11
Виллиан
4-2-2-1-1
1
Жардим
96
Энрике
3
Майкон
3
Лео
6
Питон
17
Медель
23
Зе Габриэл
6
Гомес
27
Паула
77
Пек
19
Вегетти
28
Куэльо
22
Мадсон
22
Мадсон
28
Куэльо
18
Кристиан
10
Запелли
10
Запелли
18
Кристиан
11
Виллиан
9
Роке
9
Роке
11
Виллиан
15
Буэно
16
Арриагада
16
Арриагада
15
Буэно
17
Медель
3
Бамбу
3
Бамбу
17
Медель
96
Энрике
2
Родригес
2
Родригес
96
Энрике
6
Гомес
10
Пайет
10
Пайет
6
Гомес
27
Паула
25
Пракседес
25
Пракседес
27
Паула
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
87
Daniel Martins
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
22
Фигейредо
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
87
Daniel Martins
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
22
Фигейредо
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Вильям Батиста
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Арена да Байшада
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