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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 05 ноября 2023
Палмейрас
05.11.2023, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
6'
Эндрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
Д. Джон
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Кристиан
Замена
Жаилсон
️️️️
Навес
85'
Замена
Д. Джон
️️️️
Р. Вейга
85'
79'
Замена
Виллиан
️️️️
В. Буэно
Желтая карточка
З. Рафаэль
78'
Замена
Кевин
️️️️
Б. Лопес
72'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Эндрик
72'
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Риос
61'
58'
Замена
Кристиан
️️️️
Б. Запелли
57'
Замена
Ромуло
️️️️
К. Роша
52'
Желтая карточка
Кака
46'
Замена
А. Сантана
️️️️
Эрик
37'
Желтая карточка
Т. Хелено
20'
Замена
Л. Арриагада
️️️️
Пабло
15'
Желтая карточка
Л. Эскивель
Желтая карточка
Луан
14'
ГОЛ! 1:0!
Эндрик
Пас отдал
Р. Вейга
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
(К)
ПЗ
12
Майке
ПЗ
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
54
Chiqueti
ЦП
18
Кристиан
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вевертон
14
Роша
13
Луан
5
Навес
22
Пикерес
12
Майке
93
Зе Рафаэль
5
Риос
23
Вейга
77
Лопес
9
Эндрик
4-4-1-1
24
Бенто
27
Роша
37
Эскивель
25
Кака
44
Хелено
5
Фернандиньо
15
Буэно
10
Запелли
14
Эрик
17
Каноббио
92
Пабло
5
Риос
5
Фабиньо
5
Фабиньо
5
Риос
5
Навес
16
Жаилсон
16
Жаилсон
5
Навес
23
Вейга
14
Джон Джон
14
Джон Джон
23
Вейга
77
Лопес
11
Кевин
11
Кевин
77
Лопес
9
Эндрик
42
Лопес
42
Лопес
9
Эндрик
14
Эрик
80
Сантана
80
Сантана
14
Эрик
10
Запелли
18
Кристиан
18
Кристиан
10
Запелли
15
Буэно
11
Виллиан
11
Виллиан
15
Буэно
27
Роша
40
Ромуло
40
Ромуло
27
Роша
92
Пабло
16
Арриагада
16
Арриагада
92
Пабло
Остались в запасе
Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
37
Артур
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
54
Chiqueti
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
37
Артур
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
54
Chiqueti
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
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