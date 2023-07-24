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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 24 июля 2023
Васко да Гама
24.07.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
71'
Кристиан
80'
В. Буэно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе
90'
+6
Красная карточка
З. Ивалдо
90'
Замена
Мадсон
️️️️
Келлвен
89'
Замена
У. Моура
️️️️
В. Роке
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
Жаир
86'
Замена
Сержио
️️️️
Фигейредо
86'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Буэно
73'
Замена
Пабло
️️️️
Кристиан
71'
ГОЛ! 0:1!
Кристиан
Пас отдал
В. Роке
70'
Желтая карточка
Л. Эскивель
66'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
А. Каноббио
66'
Замена
В. Буэно
️️️️
А. Видаль
Желтая карточка
Жаир
65'
Замена
М. Гомес
️️️️
З. Габриэл
60'
58'
Желтая карточка
Фернандиньо
40'
Желтая карточка
Келлвен
Желтая карточка
З. Витор
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
22
Фигейредо
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
17
Гари Медель
ОП
8
Жаир
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
10
Лука Орельяно
ПВ
Главный тренер
Вильям Батиста
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Кристиан
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Васко да Гама
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
1
Габриэль Перейра
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
4-2-1-3
1
Жардим
6
Питон
35
Миранда
44
Зе Витор
2
Родригес
23
Зе Габриэл
17
Медель
8
Жаир
22
Фигейредо
77
Пек
10
Орельяно
4-4-1-1
24
Бенто
12
Келлвен
27
Роша
37
Эскивель
27
Зе Ивалдо
5
Фернандиньо
18
Кристиан
23
Видаль
14
Эрик
17
Каноббио
9
Роке
23
Зе Габриэл
6
Гомес
6
Гомес
23
Зе Габриэл
8
Жаир
27
Карабахаль
27
Карабахаль
8
Жаир
22
Фигейредо
70
Сержио
70
Сержио
22
Фигейредо
12
Келлвен
22
Мадсон
22
Мадсон
12
Келлвен
9
Роке
5
Моура
5
Моура
9
Роке
23
Видаль
15
Буэно
15
Буэно
23
Видаль
17
Каноббио
28
Куэльо
28
Куэльо
17
Каноббио
18
Кристиан
92
Пабло
92
Пабло
18
Кристиан
Остались в запасе
Васко да Гама
Атлетико Паранаэнсе
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
80
Матиас Галарса
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Вильям Батиста
24
Лео Линк
ВР
1
Габриэль Перейра
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
7
Марсело Сирино
ПВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
80
Матиас Галарса
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
1
Габриэль Перейра
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
7
Марсело Сирино
ПВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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