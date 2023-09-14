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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 14 сентября 2023
Фламенго
14.09.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 23 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
27'
Кака
84'
А. Сантана
90+4'
В. Буэно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:3!
В. Буэно
86'
Замена
Ромуло
️️️️
Т. Куэльо
85'
Замена
Б. Перес
️️️️
Мадсон
84'
ГОЛ! 0:2!
А. Сантана
77'
Замена
Виллиан
️️️️
Б. Запелли
71'
Желтая карточка
А. Сантана
Красная карточка
Г. Барбоза
65'
Замена
И. Жезус
️️️️
Аллан
63'
63'
Замена
А. Сантана
️️️️
У. Моура
58'
Желтая карточка
У. Моура
Желтая карточка
Э. Рибейро
53'
Замена
Аллан
️️️️
Д. Луис
46'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
В. Уго
46'
Желтая карточка
Уэсли
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Жерсон
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Педро
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
14
Эрик
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Фламенго
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Аллан
ЦП
37
Petterson
ЦФ
9
Pedrinho
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Габриэль Перейра
ВР
1
Mycael
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
4-2-1-3
23
Кунья
15
Бруно
4
Перейра
4
Луис
43
Уэсли
29
Майя
8
Жерсон
30
Уго
7
Эвертон
9
Педро
9
Барбоза
4-1-3-1-1
24
Линк
22
Мадсон
44
Хелено
37
Эскивель
25
Кака
5
Моура
14
Эрик
15
Буэно
10
Запелли
28
Куэльо
92
Пабло
Аллан
6
Жезус
6
Жезус
Аллан
30
Уго
10
Рибейро
10
Рибейро
30
Уго
4
Луис
29
Аллан
29
Аллан
4
Луис
22
Мадсон
33
Перес
33
Перес
22
Мадсон
5
Моура
80
Сантана
80
Сантана
5
Моура
10
Запелли
11
Виллиан
11
Виллиан
10
Запелли
28
Куэльо
40
Ромуло
40
Ромуло
28
Куэльо
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
37
Petterson
ЦФ
9
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Габриэль Перейра
ВР
1
Mycael
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
7
Марсело Сирино
ПВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
37
Petterson
ЦФ
9
Pedrinho
ЦФ
Остались в запасе
1
Габриэль Перейра
ВР
1
Mycael
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
7
Марсело Сирино
ПВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
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