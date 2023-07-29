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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро: обзор матча 29 июля 2023
Атлетико Паранаэнсе
29.07.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
3 : 3
Завершен
Крузейро
42'
Мадсон
78'
Пабло
87'
Фернандиньо (П)
8'
А. Гомес
37'
А. Гомес
82'
Уэсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Крузейро
89'
Замена
М. Перейра
️️️️
Ф. Машадо
89'
Замена
Ф. Энрике
️️️️
Л. Силва
Замена
Л. Арриагада
️️️️
М. Фелипе
89'
87'
Желтая карточка
Вилльям
87'
Желтая карточка
Уэсли
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Фернандиньо
87'
85'
Желтая карточка
Р. Кабрал
82'
ГОЛ! 2:3!
Уэсли
Пас отдал
Л. Силва
ГОЛ! 2:2!
Пабло
Пас отдал
Мадсон
78'
Замена
Б. Запелли
️️️️
В. Буэно
73'
68'
Замена
Вилльям
️️️️
Г. Паласиос
63'
Замена
Валлисон
️️️️
М. Витал
63'
Замена
Никао
️️️️
А. Гомес
Замена
Пабло
️️️️
Т. Куэльо
46'
Замена
Эрик
️️️️
А. Видаль
46'
Замена
Фернандиньо
️️️️
У. Моура
46'
ГОЛ! 1:2!
Мадсон
Пас отдал
В. Буэно
42'
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Гомес
Пас отдал
Уэсли
22'
Желтая карточка
Г. Паласиос
Желтая карточка
А. Видаль
16'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомес
Пас отдал
Нерис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
36
Филипе Машадо
ОП
16
Лукас Силва
ОП
10
Матеус Витал
АП
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
14
Эрик
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
92
Пабло
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
80
Валлисон
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
11
Никао
АП
9
Rafael Elias
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Бенто
4
Фелипе
44
Хелено
37
Эскивель
22
Мадсон
5
Моура
23
Видаль
15
Буэно
28
Куэльо
17
Каноббио
9
Роке
4-3-3
1
Кабрал
13
Паласиос
77
Нерис
4
Кастан
23
Марлон
5
Хусса
36
Машадо
16
Силва
21
Уэсли
10
Витал
11
Гомес
5
Моура
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
5
Моура
15
Буэно
10
Запелли
10
Запелли
15
Буэно
23
Видаль
14
Эрик
14
Эрик
23
Видаль
28
Куэльо
92
Пабло
92
Пабло
28
Куэльо
4
Фелипе
16
Арриагада
16
Арриагада
4
Фелипе
13
Паласиос
12
Вилльям
12
Вилльям
13
Паласиос
10
Витал
80
Валлисон
80
Валлисон
10
Витал
36
Машадо
10
Перейра
10
Перейра
36
Машадо
11
Гомес
11
Никао
11
Никао
11
Гомес
16
Силва
5
Энрике
5
Энрике
16
Силва
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Крузейро
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
7
Марсело Сирино
ПВ
Главный тренер
Весли Карвальо
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
9
Rafael Elias
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
7
Марсело Сирино
ПВ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
9
Rafael Elias
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Крузейро
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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