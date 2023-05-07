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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго: обзор матча 07 мая 2023
Атлетико Паранаэнсе
07.05.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Фламенго
29'
В. Роке
80'
Эрик
15'
Г. Барбоза (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
Замена
Б. Гарсия
️️️️
Кристиан
90'
+9
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
+6
Замена
У. Моура
️️️️
Эрик
90'
Замена
А. Каноббио
️️️️
В. Роке
90'
86'
Замена
М. Кунья
️️️️
Сантос
ГОЛ! 2:1!
Эрик
80'
77'
Замена
Мариньо
️️️️
М. Франка
74'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Желтая карточка
Эрик
64'
Замена
Пабло
️️️️
Д. Теранс
62'
57'
Замена
В. Уго
️️️️
Т. Майя
Замена
Т. Андраде
️️️️
Ромуло
46'
46'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Э. Рибейро
32'
Желтая карточка
Г. Барбоза
ГОЛ! 1:1!
В. Роке
Пас отдал
Фернандиньо
29'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Барбоза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
18
Кристиан
ЦП
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
80
Давид Теранс
АП
40
Ромуло
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
43
Уэсли
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
26
Матеус Франка
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Атлетико Паранаэнсе
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
20
Брайан Гарсия
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
1
Уго Соуза
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
4-3-1-2
24
Бенто
13
Энрике
44
Хелено
5
Энрике
12
Келлвен
18
Кристиан
14
Эрик
5
Фернандиньо
80
Теранс
9
Роке
40
Ромуло
4-1-2-1-2
23
Сантос
43
Уэсли
15
Бруно
4
Перейра
6
Айртон
5
Пульгар
29
Майя
10
Рибейро
26
Франка
9
Барбоза
7
Эвертон
14
Эрик
5
Моура
5
Моура
14
Эрик
18
Кристиан
20
Гарсия
20
Гарсия
18
Кристиан
9
Роке
17
Каноббио
17
Каноббио
9
Роке
80
Теранс
92
Пабло
92
Пабло
80
Теранс
40
Ромуло
11
Андраде
11
Андраде
40
Ромуло
23
Сантос
23
Кунья
23
Кунья
23
Сантос
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
29
Майя
30
Уго
30
Уго
29
Майя
26
Франка
7
Мариньо
7
Мариньо
26
Франка
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
15
Витор Буэно
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
1
Уго Соуза
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
15
Витор Буэно
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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