Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бруно Алвес - статистика

Завершил карьеру
16 апреля 1991 (35)
#34 | Защитник
185 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куяба
27
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
1' - 90'
85'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ботафого
0 : 0
09.11.2024
Куяба
1' - 90'
56'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Брагантино
0 : 0
02.11.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Куяба
0 : 1
29.10.2024
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Васко да Гама
1 : 0
25.10.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 0
19.10.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Куяба
2 : 0
06.10.2024
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
1 : 0
29.09.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Куяба
0 : 0
23.09.2024
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
3 : 0
17.09.2024
Куяба
2' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
0 : 0
06.09.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
2 : 1
01.09.2024
Крисиума
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
5 : 0
25.08.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
17.08.2024
Куяба
1' - 90'
85'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 3
11.08.2024
Гремио
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
1 : 0
03.08.2024
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
1 : 2
29.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Куяба
0 : 1
22.07.2024
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Баия
1 : 2
13.07.2024
Куяба
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Фламенго
1 : 1
07.07.2024
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Куяба
1 : 2
04.07.2024
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Куяба
1 : 1
30.06.2024
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коринтианс
1 : 1
27.06.2024
Куяба
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Куяба
0 : 0
23.06.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.06.2024
Куяба
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Куяба
5 : 0
17.06.2024
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
2 : 1
14.06.2024
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крисиума
2 : 5
09.06.2024
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
06.06.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Куяба
0 : 1
02.06.2024
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Куяба
0 : 2
06.05.2024
Палмейрас
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
0 : 3
28.04.2024
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
Был в запасе
Главные новости
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
12
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+