Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бошко Янкович
Статистика
Бошко Янкович - статистика
Завершил карьеру
1 марта 1984 (42), Белград
#7 | Нападающий
183 см | 78 кг
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
15
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2 : 1
08.05.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1 : 0
01.05.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
2 : 1
25.04.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
1 : 2
17.04.2016
Фрозиноне
1' - 45'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
3 : 0
10.04.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 1
04.04.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
1 : 2
20.03.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1 : 1
13.03.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 3
05.03.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
2 : 0
28.02.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5 : 2
11.02.2016
Верона
1' - 51'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
3 : 3
07.02.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2 : 1
03.02.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0 : 0
31.01.2016
Верона
1' - 90'
44'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1 : 1
24.01.2016
Дженоа
81' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1 : 1
17.01.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0 : 1
10.01.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
3 : 0
06.01.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
1 : 1
20.12.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1 : 1
13.12.2015
Верона
78' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0 : 1
06.12.2015
Эмполи
57' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0 : 2
22.11.2015
Наполи
1' - 73'
56'
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
0 : 2
07.11.2015
Болонья
1' - 67'
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0 : 0
01.11.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
0 : 2
28.10.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4 : 1
25.10.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1 : 1
18.10.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
1 : 1
03.10.2015
Верона
1' - 80'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1 : 2
27.09.2015
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 1
20.09.2015
Верона
1' - 79'
45'
79'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2 : 2
13.09.2015
Торино
63' - 90'
65'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 0
30.08.2015
Верона
1' - 69'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1 : 1
22.08.2015
Рома
1' - 84'
61'
Главные новости
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
1
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
2
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+