Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Италия. Серия А 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Италия. Серия А 2007/2008