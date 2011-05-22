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Давиде Байокко
Статистика
Давиде Байокко - статистика
Завершил карьеру
8 мая 1975 (51)
#17 | Полузащитник
172 см | 68 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
21
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Брешиа
2 : 2
22.05.2011
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
1 : 0
15.05.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1 : 2
08.05.2011
Катания
1' - 67'
56'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
3 : 3
01.05.2011
Брешиа
1' - 75'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
0 : 1
23.04.2011
Милан
53' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
3 : 0
17.04.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
1 : 1
10.04.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Брешиа
3 : 1
02.04.2011
Болонья
66' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2 : 1
20.03.2011
Брешиа
76' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Брешиа
1 : 1
11.03.2011
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
0 : 0
06.03.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0 : 0
20.02.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1 : 1
02.02.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0 : 3
30.01.2011
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1 : 0
22.01.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
3 : 2
09.01.2011
Брешиа
62' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1 : 2
06.01.2011
Чезена
72' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1 : 0
19.12.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
1 : 0
12.12.2010
Сампдория
73' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3 : 0
04.12.2010
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Брешиа
1 : 2
21.11.2010
Кальяри
1' - 67'
43'
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 0
14.11.2010
Брешиа
53' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Брешиа
1 : 1
10.11.2010
Ювентус
1' - 76'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1 : 1
06.11.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Брешиа
0 : 1
31.10.2010
Наполи
1' - 55'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2 : 1
24.10.2010
Брешиа
55' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0 : 1
17.10.2010
Удинезе
1' - 82'
29'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1 : 0
03.10.2010
Брешиа
1' - 70'
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2 : 1
26.09.2010
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Брешиа
2 : 1
22.09.2010
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 1
19.09.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Брешиа
3 : 2
12.09.2010
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2 : 0
29.08.2010
Брешиа
Был в запасе
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