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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Брешиа
Фиорентина - Брешиа: обзор матча 09 января 2011
Фиорентина
09.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
3 : 2
Завершен
Брешиа
72'
А. Джилардино
86'
М. Сантана
88'
А. Льяич
30'
А. Диаманти
45'
Н. Кордова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Брешиа
ГОЛ! 3:2!
А. Льяич
Пас отдал
А. Джилардино
ГОЛ! 2:2!
М. Сантана
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
А. Диаманти
Замена
М. Маркьонни
️️️️
Р. Монтоливо
ГОЛ! 1:2!
А. Джилардино
Пас отдал
Р. Монтоливо
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
Эдер
Замена
Д. Байокко
️️️️
А. Караччиоло
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Донадель
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
А. Черчи
ГОЛ! 0:2!
Н. Кордова
Желтая карточка
П. Коне
ГОЛ! 0:1!
А. Диаманти
Пас отдал
П. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Фиорентина
90
Андреа Секулин
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
22
Адем Льяич
АП
32
Марко Маркьонни
ПП
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
4-3-3
1
Боруц
21
Паскуаль
31
Кампорезе
5
Гамберини
29
Де Сильвестри
11
Сантана
33
Донадель
18
Монтоливо
7
Черчи
15
Бабакар
19
Джилардино
4-3-1-2
22
Серени
11
Зебина
28
Берарди
2
Дзоболи
23
Далламано
33
Коне
4
Филиппини
24
Кордова
23
Диаманти
23
Эдер
99
Караччиоло
7
Черчи
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
7
Черчи
33
Донадель
22
Льяич
22
Льяич
33
Донадель
18
Монтоливо
32
Маркьонни
32
Маркьонни
18
Монтоливо
23
Эдер
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
23
Эдер
23
Диаманти
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
23
Диаманти
99
Караччиоло
17
Байокко
17
Байокко
99
Караччиоло
Остались в запасе
Фиорентина
Брешиа
90
Андреа Секулин
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Леали
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
Остались в запасе
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Леали
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Фиорентина - Брешиа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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