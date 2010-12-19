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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Брешиа
Катания - Брешиа: обзор матча 19 декабря 2010
Катания
19.12.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Брешиа
33'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Брешиа
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
К. Льяма
Замена
Р. Таддеи
️️️️
П. Хетемай
Желтая карточка
В. Хьюго Мареко
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
Д. Мартинес
Замена
М. Иско
️️️️
А. Риккьюти
Замена
К. Льяма
️️️️
С. Пеше
Замена
Р. Фецешин
️️️️
Эдер
Желтая карточка
А. Диаманти
Желтая карточка
П. Хетемай
ГОЛ! 1:0!
М. Лопес
Желтая карточка
Д. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Давиде Байокко
ПП
23
Эдер
ЦФ
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
8
Адам Вош
АП
9
Роберт Фецешин
ЦФ
31
Риккардо Таддеи
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
33
Капуано
55
Беллуски
26
Сильвестре
22
Альварес
5
Карбони
24
Риккьюти
22
Пеше
17
Ледесма
11
Лопес
10
Гомес
4-3-1-2
22
Серени
13
Дзамбелли
17
Мареко
25
Мартинес
6
Бега
17
Байокко
56
Хетемай
5
Будель
23
Диаманти
18
Поссанцини
23
Эдер
22
Пеше
19
Льяма
19
Льяма
22
Пеше
24
Риккьюти
22
Иско
22
Иско
24
Риккьюти
10
Гомес
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
10
Гомес
23
Эдер
9
Фецешин
9
Фецешин
23
Эдер
56
Хетемай
31
Таддеи
31
Таддеи
56
Хетемай
25
Мартинес
5
Дапрела
5
Дапрела
25
Мартинес
Остались в запасе
Катания
Брешиа
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
8
Адам Вош
АП
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Остались в запасе
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
8
Адам Вош
АП
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Катания - Брешиа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Анджело Массимино
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