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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Брешиа
Лечче - Брешиа: обзор матча 24 октября 2010
Лечче
24.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Брешиа
54'
Э. Офере
61'
Д. Ди Микеле
19'
А. Караччиоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Брешиа
Замена
А. Будель
️️️️
Н. Кордова
Замена
А. Джулиатто
️️️️
Фабиано
ГОЛ! 2:1!
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
Д. Зебина
Желтая карточка
А. Караччиоло
Желтая карточка
Р. Оливера
Замена
Д. Байокко
️️️️
А. Вош
Замена
Густаво
️️️️
С. Феррарио
ГОЛ! 1:1!
Э. Офере
Желтая карточка
А. Вош
Замена
Ф. Бега
️️️️
М. Дзамбелли
Замена
Д. Мунари
️️️️
А. Рисполи
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
Д. Месба
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Караччиоло
Пас отдал
П. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
8
Адам Вош
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
31
Риккардо Таддеи
ЦФ
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
3-5-1-1
21
Розати
15
Месба
14
Фабиано
19
Феррарио
9
Офере
5
Вивес
29
Джиакомацци
10
Пьятти
3
Рисполи
83
Оливера
10
Ди Микеле
4-3-1-2
22
Серени
13
Дзамбелли
11
Зебина
25
Мартинес
23
Далламано
33
Коне
56
Хетемай
24
Кордова
8
Вош
23
Эдер
99
Караччиоло
14
Фабиано
3
Джулиатто
3
Джулиатто
14
Фабиано
19
Феррарио
3
Густаво
3
Густаво
19
Феррарио
3
Рисполи
11
Мунари
11
Мунари
3
Рисполи
24
Кордова
5
Будель
5
Будель
24
Кордова
13
Дзамбелли
6
Бега
6
Бега
13
Дзамбелли
8
Вош
17
Байокко
17
Байокко
8
Вош
Остались в запасе
Лечче
Брешиа
81
Массимилиано Бенасси
ВР
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
31
Риккардо Таддеи
ЦФ
1
Микеле Аркари
ВР
4
Антонио Филиппини
ЦП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Остались в запасе
31
Риккардо Таддеи
ЦФ
1
Микеле Аркари
ВР
4
Антонио Филиппини
ЦП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Лечче - Брешиа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
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