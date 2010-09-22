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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Рома
Брешиа - Рома: обзор матча 22 сентября 2010
Брешиа
22.09.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Рома
13'
П. Хетемай
65'
А. Караччиоло (П)
83'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Рома
Желтая карточка
Ж. Сержио
Замена
С. Де Майо
️️️️
Эдер
ГОЛ! 2:1!
М. Боррьелло
Замена
Д. Поссанцини
️️️️
А. Караччиоло
Замена
П. Коне
️️️️
А. Диаманти
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Караччиоло
Вторая желтая
Ф. Мексес
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
М. Вучинич
Желтая карточка
Эдер
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Менез
Замена
Сисиньо
️️️️
А. Рози
Желтая карточка
А. Рози
14'
Желтая карточка
Ф. Мексес
ГОЛ! 1:0!
П. Хетемай
13'
Желтая карточка
М. Кассетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Давиде Байокко
ПП
23
Эдер
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
4
Жуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
10
Адриано
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
4-3-1-2
22
Серени
23
Далламано
25
Мартинес
6
Бега
28
Берарди
56
Хетемай
24
Кордова
17
Байокко
23
Диаманти
99
Караччиоло
23
Эдер
4-3-3
12
Сержио
27
Кассетти
20
Рози
5
Мексес
4
Жуан
4
Бриги
20
Перротта
7
Писарро
7
Менез
22
Боррьелло
9
Вучинич
23
Эдер
87
Де Майо
87
Де Майо
23
Эдер
23
Диаманти
33
Коне
33
Коне
23
Диаманти
99
Караччиоло
18
Поссанцини
18
Поссанцини
99
Караччиоло
20
Рози
12
Сисиньо
12
Сисиньо
20
Рози
7
Менез
10
Адриано
10
Адриано
7
Менез
9
Вучинич
10
Баптиста
10
Баптиста
9
Вучинич
Остались в запасе
Брешиа
Рома
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Микеле Аркари
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
Главный тренер
Джузеппе Якини
18
Богдан Лобонц
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Микеле Аркари
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Брешиа - Рома
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Марио Ригамонти
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