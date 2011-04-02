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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Болонья
Брешиа - Болонья: обзор матча 02 апреля 2011
Брешиа
02.04.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
4'
П. Хетемай
8'
Д. Дзоболи
66'
А. Караччиоло (П)
30'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Болонья
Желтая карточка
И. Радованович
Замена
Г. Берарди
️️️️
Ф. Бега
Замена
И. Радованович
️️️️
Р. Крхин
Замена
А. Диаманти
️️️️
Эдер
Замена
Д. Байокко
️️️️
А. Вош
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Караччиоло
Желтая карточка
М. Рубин
Желтая карточка
М. Бритос
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Г. Рамирес
Желтая карточка
Г. Рамирес
ГОЛ! 2:1!
М. Ди Вайо
Замена
Д. Папони
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
Д. Зебина
16'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дзоболи
Пас отдал
А. Вош
ГОЛ! 1:0!
П. Хетемай
Пас отдал
М. Дзамбелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
8
Адам Вош
АП
23
Эдер
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Давиде Байокко
ПП
9
Жонатас
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
20
Массимо Мутарелли
АП
24
Антонио Буске
ПП
35
Даниэле Папони
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Аркари
20
Аккарди
6
Бега
2
Дзоболи
13
Дзамбелли
11
Зебина
56
Хетемай
14
Дзанетти
8
Вош
99
Караччиоло
23
Эдер
3-5-1-1
2
Вивиано
3
Бритос
90
Портанова
33
Рубин
8
Экдаль
15
Перес
21
Крхин
14
Делла Рокка
5
Казарини
11
Рамирес
9
Ди Вайо
6
Бега
28
Берарди
28
Берарди
6
Бега
23
Эдер
23
Диаманти
23
Диаманти
23
Эдер
8
Вош
17
Байокко
17
Байокко
8
Вош
21
Крхин
16
Радованович
16
Радованович
21
Крхин
8
Экдаль
35
Папони
35
Папони
8
Экдаль
11
Рамирес
69
Меджиорини
69
Меджиорини
11
Рамирес
Остались в запасе
Брешиа
Болонья
1
Никола Леали
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
24
Антонио Буске
ПП
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
24
Антонио Буске
ПП
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Брешиа - Болонья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Марио Ригамонти
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