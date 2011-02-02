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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Брешиа
Рома - Брешиа: обзор матча 02 февраля 2011
Рома
02.02.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Брешиа
58'
М. Боррьелло
69'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Брешиа
Замена
А. Вош
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
М. Аркари
Замена
Д. Поссанцини
️️️️
Эдер
ГОЛ! 1:1!
Эдер
Пас отдал
П. Хетемай
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
К. Дзанетти
Желтая карточка
Ф. Тотти
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
Желтая карточка
Д. Дзоболи
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ф. Симплисио
Желтая карточка
М. Дзамбелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Рома
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
8
Адам Вош
АП
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
4-3-3
12
Сержио
6
Риисе
4
Жуан
5
Мексес
27
Кассетти
20
Перротта
16
Де Росси
30
Симплисио
9
Вучинич
10
Тотти
22
Боррьелло
3-2-3-1-1
1
Аркари
13
Дзамбелли
6
Бега
2
Дзоболи
11
Зебина
28
Берарди
56
Хетемай
4
Филиппини
14
Дзанетти
23
Диаманти
23
Эдер
30
Симплисио
7
Менез
7
Менез
30
Симплисио
14
Дзанетти
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
14
Дзанетти
23
Диаманти
8
Вош
8
Вош
23
Диаманти
23
Эдер
18
Поссанцини
18
Поссанцини
23
Эдер
Остались в запасе
Рома
Брешиа
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
22
Маттео Серени
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Остались в запасе
22
Маттео Серени
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Рома - Брешиа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая)
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