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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Кальяри
Брешиа - Кальяри: обзор матча 21 ноября 2010
Брешиа
21.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Кальяри
20'
А. Караччиоло (П)
63'
А. Матри
66'
Д. Конти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Кальяри
Замена
Д. Поссанцини
️️️️
П. Коне
Желтая карточка
Л. Ариаудо
Замена
А. Будель
️️️️
А. Вош
Замена
А. Диаманти
️️️️
Д. Байокко
ГОЛ! 1:2!
Д. Конти
Пас отдал
А. Коссу
Желтая карточка
А. Вош
Замена
Нене
️️️️
Р. Аквафреска
ГОЛ! 1:1!
А. Матри
Пас отдал
А. Коссу
Желтая карточка
Д. Зебина
Желтая карточка
А. Матри
Желтая карточка
Д. Байокко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Караччиоло
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
24
Николас Кордова
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Адам Вош
АП
17
Давиде Байокко
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
29
Бруно Мартиньони
ЦЗ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Даниэле Джиорицо
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
7
Нене
ЦФ
4-3-1-2
22
Серени
13
Дзамбелли
25
Мартинес
5
Дапрела
11
Зебина
24
Кордова
33
Коне
17
Байокко
8
Вош
23
Эдер
99
Караччиоло
4-3-1-2
22
Агацци
24
Перицо
13
Астори
2
Канини
15
Ариаудо
44
Наингголан
8
Бьондини
5
Конти
7
Коссу
21
Матри
99
Аквафреска
8
Вош
5
Будель
5
Будель
8
Вош
17
Байокко
23
Диаманти
23
Диаманти
17
Байокко
33
Коне
18
Поссанцини
18
Поссанцини
33
Коне
99
Аквафреска
7
Нене
7
Нене
99
Аквафреска
Остались в запасе
Брешиа
Кальяри
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
Главный тренер
Джузеппе Якини
29
Бруно Мартиньони
ЦЗ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Даниэле Джиорицо
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
Остались в запасе
29
Бруно Мартиньони
ЦЗ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Даниэле Джиорицо
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Брешиа - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Марио Ригамонти
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