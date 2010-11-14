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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Брешиа
Болонья - Брешиа: обзор матча 14 ноября 2010
Болонья
14.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Брешиа
58'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Брешиа
Вторая желтая
Г. Мудингай
Замена
Р. Крхин
️️️️
Д. Перес
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
Ф. Казарини
️️️️
А. Экдаль
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
Г. Берарди
Замена
А. Буске
️️️️
Г. Рамирес
ГОЛ! 1:0!
М. Ди Вайо
Пас отдал
Г. Рамирес
Желтая карточка
Г. Гарич
Замена
Д. Байокко
️️️️
А. Вош
Замена
Н. Кордова
️️️️
А. Будель
Желтая карточка
Д. Мартинес
Желтая карточка
Г. Мудингай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Адам Вош
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
24
Антонио Буске
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
24
Николас Кордова
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
33
Рубин
3
Бритос
90
Портанова
13
Гарич
8
Экдаль
15
Перес
16
Мудингай
11
Рамирес
9
Ди Вайо
77
Хименес
4-2-2-2
1
Аркари
11
Зебина
28
Берарди
25
Мартинес
23
Далламано
5
Будель
56
Хетемай
23
Диаманти
8
Вош
23
Эдер
99
Караччиоло
8
Экдаль
5
Казарини
5
Казарини
8
Экдаль
15
Перес
21
Крхин
21
Крхин
15
Перес
11
Рамирес
24
Буске
24
Буске
11
Рамирес
28
Берарди
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
28
Берарди
5
Будель
24
Кордова
24
Кордова
5
Будель
8
Вош
17
Байокко
17
Байокко
8
Вош
Остались в запасе
Болонья
Брешиа
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
1
Никола Леали
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Болонья - Брешиа
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Ренато ДальАра
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