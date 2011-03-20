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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Брешиа
Ювентус - Брешиа: обзор матча 20 марта 2011
Ювентус
20.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Брешиа
23'
М. Красич
68'
А. Дель Пьеро
42'
Эдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Брешиа
Замена
Х. Мартинес
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
Л. Тони
️️️️
А. Матри
Замена
Жонатас
️️️️
А. Диаманти
Замена
Д. Байокко
️️️️
П. Коне
Вторая желтая
В. Хьюго Мареко
ГОЛ! 2:1!
А. Дель Пьеро
Замена
А. Барцальи
️️️️
А. Траоре
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
Н. Кордова
ГОЛ! 1:1!
Эдер
Пас отдал
А. Диаманти
ГОЛ! 1:0!
М. Красич
Пас отдал
А. Матри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
2
Давиде Дзоболи
ЛЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
(К)
ПЗ
8
Адам Вош
ЛП
24
Николас Кордова
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
5
Фабио Дапрела
ПП
23
Алессандро Диаманти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
27
Камалу
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
18
Рихард Лашик
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
2
Траоре
14
Кьеллини
19
Бонуччи
4
Соренсен
3
Пепе
10
Маркизио
20
Аквилани
17
Красич
21
Матри
10
Дель Пьеро
4-4-2
1
Аркари
13
Дзамбелли
17
Мареко
20
Аккарди
2
Дзоболи
5
Дапрела
24
Кордова
33
Коне
8
Вош
23
Эдер
23
Диаманти
2
Траоре
15
Барцальи
15
Барцальи
2
Траоре
21
Матри
18
Тони
18
Тони
21
Матри
10
Дель Пьеро
55
Мартинес
55
Мартинес
10
Дель Пьеро
24
Кордова
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
24
Кордова
33
Коне
17
Байокко
17
Байокко
33
Коне
23
Диаманти
9
Жонатас
9
Жонатас
23
Диаманти
Остались в запасе
Ювентус
Брешиа
0
Филиппо Бониперти
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
18
Рихард Лашик
ЦП
27
Камалу
ЦЗ
22
Маттео Серени
ВР
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
0
Филиппо Бониперти
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Остались в запасе
18
Рихард Лашик
ЦП
27
Камалу
ЦЗ
22
Маттео Серени
ВР
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Ювентус - Брешиа
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол 2" 16:55 (прямая)
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