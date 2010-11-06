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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Брешиа
Интер - Брешиа: обзор матча 06 ноября 2010
Интер
06.11.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Брешиа
73'
С. Это'О (П)
14'
А. Караччиоло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Брешиа
Желтая карточка
М. Аркари
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
Ф. Бега
️️️️
А. Диаманти
Замена
Эдер
️️️️
П. Коне
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Это'О
Желтая карточка
Д. Зебина
Замена
А. Будель
️️️️
Н. Кордова
Замена
Д. Сантон
️️️️
В. Самуэль
Травма
В. Самуэль
Замена
Ж. Оби
️️️️
У. Снейдер
Замена
И. Кордоба
️️️️
Майкон
Травма
Майкон
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Караччиоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
4
Хавьер Дзанетти
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
21
Горан Пандев
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЛВ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
17
Давиде Байокко
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
23
Алессандро Диаманти
ПВ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
40
Нванкво Обиора
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
23
Эдер
ЦФ
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
4-3-1-2
12
Кастеллацци
26
Киву
6
Самуэль
2
Лусио
13
Майкон
4
Дзанетти
10
Снейдер
21
Пандев
11
Коутиньо
22
Милито
9
Это'О
4-3-2-1
1
Аркари
28
Берарди
25
Мартинес
11
Зебина
23
Далламано
56
Хетемай
17
Байокко
24
Кордова
23
Диаманти
33
Коне
99
Караччиоло
13
Майкон
2
Кордоба
2
Кордоба
13
Майкон
6
Самуэль
18
Сантон
18
Сантон
6
Самуэль
10
Снейдер
10
Оби
10
Оби
10
Снейдер
24
Кордова
5
Будель
5
Будель
24
Кордова
23
Диаманти
6
Бега
6
Бега
23
Диаманти
33
Коне
23
Эдер
23
Эдер
33
Коне
Остались в запасе
Интер
Брешиа
40
Нванкво Обиора
ОП
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Никола Леали
ВР
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
40
Нванкво Обиора
ОП
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Интер - Брешиа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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