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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Брешиа
Палермо - Брешиа: обзор матча 22 января 2011
Палермо
22.01.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Брешиа
87'
Ч. Бово
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Брешиа
Желтая карточка
А. Бачинович
Замена
Р. Таддеи
️️️️
А. Филиппини
ГОЛ! 1:0!
Ч. Бово
Желтая карточка
А. Караччиоло
Желтая карточка
М. Аркари
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
П. Хетемай
️️️️
Д. Поссанцини
Желтая карточка
Г. Берарди
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
Д. Мартинес
Желтая карточка
Д. Ландзафаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
9
Роберт Фецешин
ЦФ
31
Риккардо Таддеи
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
83
Бово
6
Муньос
6
Кассани
25
Бачинович
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
72
Иличич
10
Микколи
3-2-3-2
1
Аркари
7
Ландзафаме
25
Мартинес
17
Мареко
11
Зебина
28
Берарди
33
Коне
24
Кордова
4
Филиппини
99
Караччиоло
18
Поссанцини
4
Филиппини
31
Таддеи
31
Таддеи
4
Филиппини
25
Мартинес
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
25
Мартинес
18
Поссанцини
56
Хетемай
56
Хетемай
18
Поссанцини
Остались в запасе
Палермо
Брешиа
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
9
Роберт Фецешин
ЦФ
1
Никола Леали
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Остались в запасе
9
Роберт Фецешин
ЦФ
1
Никола Леали
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Палермо - Брешиа
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Ренцо Барбера
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