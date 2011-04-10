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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Брешиа
Кальяри - Брешиа: обзор матча 10 апреля 2011
Кальяри
10.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Брешиа
22'
А. Коссу
61'
А. Караччиоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Брешиа
Вторая желтая
Эдер
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Эдер
Желтая карточка
М. Канини
Замена
Г. Берарди
️️️️
Д. Зебина
Замена
С. Миссироли
️️️️
А. Лаццари
ГОЛ! 1:1!
А. Караччиоло
Пас отдал
А. Диаманти
Желтая карточка
Д. Конти
Замена
П. Коне
️️️️
М. Дзамбелли
Замена
А. Диаманти
️️️️
А. Вош
Желтая карточка
А. Коссу
ГОЛ! 1:0!
А. Коссу
Пас отдал
Д. Астори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
8
Адам Вош
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Давиде Байокко
ПП
9
Жонатас
ЦФ
4-4-1-1
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Перицо
44
Наингголан
8
Бьондини
5
Конти
10
Лаццари
7
Коссу
99
Аквафреска
3-2-2-1-2
1
Аркари
2
Дзоболи
6
Бега
20
Аккарди
11
Зебина
13
Дзамбелли
14
Дзанетти
56
Хетемай
8
Вош
23
Эдер
99
Караччиоло
10
Лаццари
6
Миссироли
6
Миссироли
10
Лаццари
99
Аквафреска
26
Рагацу
26
Рагацу
99
Аквафреска
11
Зебина
28
Берарди
28
Берарди
11
Зебина
13
Дзамбелли
33
Коне
33
Коне
13
Дзамбелли
8
Вош
23
Диаманти
23
Диаманти
8
Вош
Остались в запасе
Кальяри
Брешиа
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
22
Маттео Серени
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
17
Давиде Байокко
ПП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
Остались в запасе
22
Маттео Серени
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
17
Давиде Байокко
ПП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Кальяри - Брешиа
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Сант-Элия
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