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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Катания
Брешиа - Катания: обзор матча 08 мая 2011
Брешиа
08.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Завершен
Катания
90'
А. Диаманти
27'
М. Сильвестре
75'
Г. Бергессио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Катания
ГОЛ! 1:2!
А. Диаманти
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
М. Лопес
️️️️
Г. Бергессио
Замена
М. Иско
️️️️
М. Бьяджианти
ГОЛ! 0:2!
Г. Бергессио
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
Д. Ландзафаме
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
Д. Байокко
Замена
Ф. Лоди
️️️️
А. Риккьюти
Желтая карточка
Д. Байокко
Желтая карточка
А. Диаманти
Замена
Жонатас
️️️️
П. Коне
ГОЛ! 0:1!
М. Сильвестре
Пас отдал
А. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Давиде Байокко
ПП
23
Эдер
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
8
Адам Вош
АП
9
Жонатас
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
4-3-1-2
1
Аркари
28
Берарди
6
Бега
2
Дзоболи
13
Дзамбелли
33
Коне
56
Хетемай
17
Байокко
23
Диаманти
99
Караччиоло
23
Эдер
4-4-2
21
Андухар
2
Потенца
2
Сполли
26
Сильвестре
33
Капуано
27
Бьяджианти
5
Карбони
24
Риккьюти
18
Скелотто
10
Гомес
18
Бергессио
17
Байокко
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
17
Байокко
33
Коне
9
Жонатас
9
Жонатас
33
Коне
24
Риккьюти
10
Лоди
10
Лоди
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
22
Иско
22
Иско
27
Бьяджианти
18
Бергессио
11
Лопес
11
Лопес
18
Бергессио
Остались в запасе
Брешиа
Катания
1
Никола Леали
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
8
Адам Вош
АП
Главный тренер
Марио Беретта
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
8
Адам Вош
АП
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Брешиа - Катания
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Марио Ригамонти
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2021.07.08 19:32
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