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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Брешиа
Милан - Брешиа: обзор матча 04 декабря 2010
Милан
04.12.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Брешиа
5'
К. Боатенг
28'
Робиньо
30'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Брешиа
Замена
Роналдиньо
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
А. Будель
️️️️
А. Вош
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Амброзини
Желтая карточка
Г. Берарди
Замена
Эдер
️️️️
П. Коне
Замена
М. Йепес
️️️️
А. Неста
Желтая карточка
Д. Мартинес
ГОЛ! 3:0!
З. Ибрагимович
ГОЛ! 2:0!
Робиньо
ГОЛ! 1:0!
К. Боатенг
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Дженнаро Гаттузо
ПП
70
Робиньо
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЛЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
8
Адам Вош
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
5
Фабио Дапрела
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ОП
23
Алессандро Диаманти
ЦП
28
Гаэтано Берарди
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
33
Панайотис Коне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
23
Эдер
ЦФ
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
13
Неста
3
Силва
20
Абате
90
Амброзини
21
Пирло
8
Гаттузо
27
Боатенг
11
Ибрагимович
70
Робиньо
4-1-3-2
22
Серени
11
Зебина
6
Бега
8
Вош
25
Мартинес
56
Хетемай
28
Берарди
23
Диаманти
5
Дапрела
33
Коне
99
Караччиоло
13
Неста
33
Йепес
33
Йепес
13
Неста
90
Амброзини
20
Фламини
20
Фламини
90
Амброзини
11
Ибрагимович
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
11
Ибрагимович
8
Вош
5
Будель
5
Будель
8
Вош
33
Коне
23
Эдер
23
Эдер
33
Коне
Остались в запасе
Милан
Брешиа
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Микеле Аркари
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
24
Николас Кордова
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
Остались в запасе
1
Микеле Аркари
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
24
Николас Кордова
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Милан - Брешиа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая)
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