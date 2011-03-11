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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Интер
Брешиа - Интер: обзор матча 11 марта 2011
Брешиа
11.03.2011, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Интер
85'
А. Караччиоло
18'
С. Это'О
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Интер
Вторая желтая
А. Караччиоло
Красная карточка
И. Кордоба
Желтая карточка
П. Хетемай
ГОЛ! 1:1!
А. Караччиоло
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
А. Вош
Замена
М. Матерацци
️️️️
Ю. Нагатомо
Замена
Х. Харджа
️️️️
Д. Паццини
Замена
И. Кордоба
️️️️
Лусио
Замена
Эдер
️️️️
М. Дзамбелли
Желтая карточка
П. Коне
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
А. Караччиоло
Желтая карточка
Д. Зебина
Желтая карточка
Ф. Дапрела
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
Г. Берарди
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
Пас отдал
А. Раноккия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Адам Вош
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
17
Давиде Байокко
ПП
23
Эдер
ЦФ
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
3-2-2-2-1
1
Аркари
28
Берарди
6
Бега
2
Дзоболи
11
Зебина
13
Дзамбелли
56
Хетемай
33
Коне
23
Диаманти
8
Вош
99
Караччиоло
4-2-1-3
20
Сезар
13
Майкон
13
Раноккия
2
Лусио
5
Нагатомо
4
Дзанетти
5
Станкович
10
Снейдер
21
Пандев
11
Паццини
9
Это'О
28
Берарди
5
Дапрела
5
Дапрела
28
Берарди
8
Вош
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
8
Вош
13
Дзамбелли
23
Эдер
23
Эдер
13
Дзамбелли
5
Нагатомо
0
Матерацци
0
Матерацци
5
Нагатомо
2
Лусио
2
Кордоба
2
Кордоба
2
Лусио
11
Паццини
13
Харджа
13
Харджа
11
Паццини
Остались в запасе
Брешиа
Интер
22
Маттео Серени
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
22
Маттео Серени
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Брешиа - Интер
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Марио Ригамонти
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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