Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Фиорентина
Брешиа - Фиорентина: обзор матча 22 мая 2011
Брешиа
22.05.2011, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
19'
Эдер
88'
П. Аккарди
2'
Х. Варгас
75'
А. Черчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Фиорентина
Желтая карточка
Д. Дзоболи
ГОЛ! 2:2!
П. Аккарди
Замена
А. Караччиоло
️️️️
Жонатас
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Черчи
Замена
Л. Тасси
️️️️
А. Филиппини
ГОЛ! 1:2!
А. Черчи
Пас отдал
А. Льяич
Замена
Н. Уэлбек
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
Д. Зебина
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Муту
Замена
Д. Комотто
️️️️
Н. Гулан
ГОЛ! 1:1!
Эдер
19'
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Давиде Байокко
ПП
23
Эдер
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Никола Гулан
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Брешиа
22
Нана Уэлбек
ЦП
24
Лоренцо Тасси
ЦП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Фиорентина
16
Джанлука Комотто
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Аркари
20
Аккарди
6
Бега
2
Дзоболи
13
Дзамбелли
11
Зебина
4
Филиппини
17
Байокко
23
Диаманти
9
Жонатас
23
Эдер
4-3-3
1
Фрей
29
Де Сильвестри
14
Натали
5
Гамберини
24
Гулан
85
Бехрами
18
Монтоливо
11
Варгас
12
Муту
15
Бабакар
7
Черчи
23
Диаманти
22
Нана Уэлбек
22
Нана Уэлбек
23
Диаманти
4
Филиппини
24
Тасси
24
Тасси
4
Филиппини
9
Жонатас
99
Караччиоло
99
Караччиоло
9
Жонатас
24
Гулан
16
Комотто
16
Комотто
24
Гулан
12
Муту
22
Льяич
22
Льяич
12
Муту
7
Черчи
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Черчи
Остались в запасе
Брешиа
Фиорентина
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Брешиа - Фиорентина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
Новости команд
Все
Брешиа
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+