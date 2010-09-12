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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Палермо
Брешиа - Палермо: обзор матча 12 сентября 2010
Брешиа
12.09.2010, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 2
Завершен
Палермо
3'
С. Далламано
28'
Эдер
43'
А. Караччиоло (П)
22'
Х. Пасторе
83'
Ф. Бальдзаретти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Палермо
ГОЛ! 3:2!
Ф. Бальдзаретти
Замена
Й. Иличич
️️️️
Д. Мильяччо
Замена
Д. Поссанцини
️️️️
Эдер
Замена
А. Бачинович
️️️️
Ф. Ливерани
Желтая карточка
П. Коне
Желтая карточка
Ч. Бово
Замена
П. Коне
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
А. Эрнандес
Замена
М. Маккароне
️️️️
П. Касами
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Караччиоло
Желтая карточка
А. Диаманти
ГОЛ! 2:1!
Эдер
ГОЛ! 1:1!
Х. Пасторе
ГОЛ! 1:0!
С. Далламано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
24
Николас Кордова
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Давиде Байокко
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Армин Бачинович
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4-3-1-2
22
Серени
23
Далламано
6
Бега
25
Мартинес
28
Берарди
24
Кордова
56
Хетемай
17
Байокко
23
Диаманти
23
Эдер
99
Караччиоло
4-1-3-1-1
46
Сиригу
6
Кассани
83
Бово
6
Муньос
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
8
Мильяччо
23
Ночерино
23
Касами
15
Пасторе
11
Эрнандес
23
Диаманти
33
Коне
33
Коне
23
Диаманти
23
Эдер
18
Поссанцини
18
Поссанцини
23
Эдер
21
Ливерани
25
Бачинович
25
Бачинович
21
Ливерани
8
Мильяччо
72
Иличич
72
Иличич
8
Мильяччо
23
Касами
7
Маккароне
7
Маккароне
23
Касами
Остались в запасе
Брешиа
Палермо
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
Главный тренер
Джузеппе Якини
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Брешиа - Палермо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Марио Ригамонти
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