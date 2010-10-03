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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Брешиа
Лацио - Брешиа: обзор матча 03 октября 2010
Лацио
03.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Брешиа
45'
С. Маури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Брешиа
Замена
А. Будель
️️️️
Н. Кордова
Замена
П. Фоджа
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
М. Брешиано
Вторая желтая
А. Диаманти
Замена
П. Коне
️️️️
Д. Байокко
Замена
Т. Рокки
️️️️
М. Сарате
Замена
Д. Поссанцини
️️️️
А. Караччиоло
Замена
М. Брешиано
️️️️
Эрнанес
ГОЛ! 1:0!
С. Маури
Пас отдал
Эрнанес
Желтая карточка
Ф. Бега
Желтая карточка
А. Диаманти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Давиде Байокко
ПП
23
Эдер
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
23
Марко Брешиано
ЛП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
26
Раду
3
Андре Диас
20
Бьява
2
Лихтштайнер
6
Маури
32
Брокки
24
Ледесма
10
Эрнанес
9
Сарате
10
Флоккари
4-3-1-2
22
Серени
13
Дзамбелли
25
Мартинес
6
Бега
23
Далламано
17
Байокко
24
Кордова
56
Хетемай
23
Диаманти
99
Караччиоло
23
Эдер
10
Флоккари
17
Фоджа
17
Фоджа
10
Флоккари
10
Эрнанес
23
Брешиано
23
Брешиано
10
Эрнанес
9
Сарате
18
Рокки
18
Рокки
9
Сарате
24
Кордова
5
Будель
5
Будель
24
Кордова
17
Байокко
33
Коне
33
Коне
17
Байокко
99
Караччиоло
18
Поссанцини
18
Поссанцини
99
Караччиоло
Остались в запасе
Лацио
Брешиа
46
Томмазо Берни
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Лацио - Брешиа
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Олимпико
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