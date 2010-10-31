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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Наполи
Брешиа - Наполи: обзор матча 31 октября 2010
Брешиа
31.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
77'
Э. Лавесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Наполи
Замена
М. Блази
️️️️
Э. Лавесси
Замена
Д. Поссанцини
️️️️
П. Коне
ГОЛ! 0:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
М. Гамшик
Замена
Э. Кавани
️️️️
Х. Соса
Замена
А. Будель
️️️️
Н. Кордова
Замена
А. Вош
️️️️
Д. Байокко
Желтая карточка
Н. Кордова
Желтая карточка
В. Гаргано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
23
Эдер
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
8
Адам Вош
АП
9
Роберт Фецешин
ЦФ
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-4-2
1
Аркари
23
Далламано
28
Берарди
25
Мартинес
11
Зебина
56
Хетемай
33
Коне
24
Кордова
17
Байокко
99
Караччиоло
23
Эдер
3-5-1-1
16
Де Санктис
2
Грава
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
18
Суньига
7
Соса
8
Йебда
5
Гаргано
3
Доссена
17
Гамшик
22
Лавесси
24
Кордова
5
Будель
5
Будель
24
Кордова
17
Байокко
8
Вош
8
Вош
17
Байокко
33
Коне
18
Поссанцини
18
Поссанцини
33
Коне
22
Лавесси
26
Блази
26
Блази
22
Лавесси
7
Соса
10
Кавани
10
Кавани
7
Соса
Остались в запасе
Брешиа
Наполи
9
Роберт Фецешин
ЦФ
1
Никола Леали
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
Главный тренер
Джузеппе Якини
11
Андреа Руссотто
ЦФ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
9
Роберт Фецешин
ЦФ
1
Никола Леали
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
Остались в запасе
11
Андреа Руссотто
ЦФ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Брешиа - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Марио Ригамонти
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