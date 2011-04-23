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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Милан
Брешиа - Милан: обзор матча 23 апреля 2011
Брешиа
23.04.2011, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Милан
82'
Робиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Милан
Желтая карточка
А. Филиппини
Замена
М. Амброзини
️️️️
А. Кассано
ГОЛ! 0:1!
Робиньо
Пас отдал
А. Кассано
Замена
Жонатас
️️️️
А. Караччиоло
Замена
А. Филиппини
️️️️
К. Дзанетти
Желтая карточка
Г. Берарди
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Боатенг
Желтая карточка
И. Абате
Травма
А. Караччиоло
Замена
Д. Байокко
️️️️
А. Вош
Желтая карточка
А. Вош
Желтая карточка
Эдер
Желтая карточка
М. ван Боммел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
28
Гаэтано Берарди
ЛЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
14
Кристиано Дзанетти
ОП
23
Алессандро Диаманти
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
8
Адам Вош
АП
99
Андреа Караччиоло
(К)
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
(К)
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
99
Антонио Кассано
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
9
Жонатас
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
51
Джакомо Беретта
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Аркари
28
Берарди
6
Бега
11
Зебина
13
Дзамбелли
14
Дзанетти
23
Диаманти
56
Хетемай
8
Вош
23
Эдер
99
Караччиоло
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
33
Йепес
3
Силва
19
Дзамбротта
6
ван Боммел
20
Фламини
10
Зеедорф
27
Боатенг
70
Робиньо
99
Кассано
14
Дзанетти
4
Филиппини
4
Филиппини
14
Дзанетти
8
Вош
17
Байокко
17
Байокко
8
Вош
99
Караччиоло
9
Жонатас
9
Жонатас
99
Караччиоло
27
Боатенг
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
99
Кассано
90
Амброзини
90
Амброзини
99
Кассано
Остались в запасе
Брешиа
Милан
1
Никола Леали
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
51
Джакомо Беретта
ЦФ
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
Остались в запасе
51
Джакомо Беретта
ЦФ
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Брешиа - Милан
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Марио Ригамонти
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:55 (прямая)
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