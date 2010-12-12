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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Сампдория
Брешиа - Сампдория: обзор матча 12 декабря 2010
Брешиа
12.12.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
14'
Н. Кордова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Сампдория
Замена
В. Хьюго Мареко
️️️️
А. Диаманти
Замена
Д. Байокко
️️️️
А. Вош
Замена
Н. Поцци
️️️️
Д. Маннини
Желтая карточка
П. Аккарди
Замена
В. Коман
️️️️
С. Губерти
Замена
П. Аккарди
️️️️
Ф. Каччиаторе
Желтая карточка
Д. Зебина
Замена
А. Будель
️️️️
Н. Кордова
ГОЛ! 1:0!
Н. Кордова
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Адам Вош
АП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
9
Роберт Фецешин
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
4-3-2-1
22
Серени
23
Далламано
11
Зебина
6
Бега
13
Дзамбелли
56
Хетемай
33
Коне
24
Кордова
8
Вош
23
Диаманти
18
Поссанцини
4-4-2
23
Курчи
17
Луккини
14
Вольта
29
Каччиаторе
3
Циглер
70
Маннини
17
Паломбо
12
Тиссоне
8
Губерти
19
Марилунго
11
Паццини
24
Кордова
5
Будель
5
Будель
24
Кордова
23
Диаманти
17
Мареко
17
Мареко
23
Диаманти
8
Вош
17
Байокко
17
Байокко
8
Вош
29
Каччиаторе
20
Аккарди
20
Аккарди
29
Каччиаторе
8
Губерти
78
Коман
78
Коман
8
Губерти
70
Маннини
9
Поцци
9
Поцци
70
Маннини
Остались в запасе
Брешиа
Сампдория
9
Роберт Фецешин
ЦФ
1
Микеле Аркари
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
Остались в запасе
9
Роберт Фецешин
ЦФ
1
Микеле Аркари
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Брешиа - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Марио Ригамонти
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