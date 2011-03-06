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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Брешиа
Наполи - Брешиа: обзор матча 06 марта 2011
Наполи
06.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 0
Завершен
Брешиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Брешиа
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Эдер
️️️️
П. Коне
Замена
Х. Йебда
️️️️
С. Ароника
Желтая карточка
П. Аккарди
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
А. Диаманти
Замена
К. Лукарелли
️️️️
М. Пациенца
Замена
Д. Маскара
️️️️
А. Доссена
Желтая карточка
В. Хьюго Мареко
Желтая карточка
А. Доссена
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
П. Аккарди
️️️️
М. Дзамбелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Адам Вош
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
17
Давиде Байокко
ПП
23
Эдер
ЦФ
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
3
Доссена
17
Гамшик
24
Пациенца
5
Гаргано
11
Маджо
18
Суньига
10
Кавани
3-2-2-2-1
1
Аркари
13
Дзамбелли
2
Дзоболи
17
Мареко
11
Зебина
28
Берарди
33
Коне
56
Хетемай
23
Диаманти
8
Вош
99
Караччиоло
6
Ароника
8
Йебда
8
Йебда
6
Ароника
3
Доссена
25
Маскара
25
Маскара
3
Доссена
24
Пациенца
99
Лукарелли
99
Лукарелли
24
Пациенца
13
Дзамбелли
20
Аккарди
20
Аккарди
13
Дзамбелли
23
Диаманти
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
23
Диаманти
33
Коне
23
Эдер
23
Эдер
33
Коне
Остались в запасе
Наполи
Брешиа
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
22
Маттео Серени
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Остались в запасе
22
Маттео Серени
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Наполи - Брешиа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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