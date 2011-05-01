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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Брешиа
Сампдория - Брешиа: обзор матча 01 мая 2011
Сампдория
01.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 3
Завершен
Брешиа
55'
Н. Поцци
63'
Ф. Тиссоне
90'
Д. Маннини
50'
Эдер
58'
А. Караччиоло
84'
А. Караччиоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Брешиа
ГОЛ! 3:3!
Д. Маннини
Замена
Ф. Македа
️️️️
Н. Поцци
ГОЛ! 2:3!
А. Караччиоло
Пас отдал
А. Диаманти
Замена
Д. Зебина
️️️️
Д. Дзоболи
Замена
П. Коне
️️️️
Д. Байокко
Замена
М. Маккароне
️️️️
Д. Биабиани
Замена
А. Вош
️️️️
А. Филиппини
ГОЛ! 2:2!
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
Н. Поцци
Замена
С. Губерти
️️️️
Ж. Лацко
ГОЛ! 1:2!
А. Караччиоло
Пас отдал
М. Аркари
ГОЛ! 1:1!
Н. Поцци
Пас отдал
Д. Биабиани
ГОЛ! 0:1!
Эдер
Желтая карточка
Г. Берарди
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
Ж. Лацко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Давиде Байокко
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
8
Стефано Губерти
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Адам Вош
АП
9
Жонатас
ЦФ
3-2-3-2
23
Курчи
3
Циглер
17
Луккини
5
Гастальделло
86
Лацко
6
Дзаури
70
Маннини
17
Паломбо
12
Тиссоне
9
Поцци
14
Биабиани
4-3-1-2
1
Аркари
28
Берарди
2
Дзоболи
6
Бега
13
Дзамбелли
17
Байокко
56
Хетемай
4
Филиппини
23
Диаманти
23
Эдер
99
Караччиоло
86
Лацко
8
Губерти
8
Губерти
86
Лацко
9
Поцци
9
Македа
9
Македа
9
Поцци
14
Биабиани
7
Маккароне
7
Маккароне
14
Биабиани
2
Дзоболи
11
Зебина
11
Зебина
2
Дзоболи
17
Байокко
33
Коне
33
Коне
17
Байокко
4
Филиппини
8
Вош
8
Вош
4
Филиппини
Остались в запасе
Сампдория
Брешиа
1
Анжело Да Кошта
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
1
Никола Леали
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Сампдория - Брешиа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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