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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Ювентус
Брешиа - Ювентус: обзор матча 10 ноября 2010
Брешиа
10.11.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
72'
А. Диаманти
70'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Ювентус
Замена
Д. Поссанцини
️️️️
А. Диаманти
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
С. Пепе
Замена
А. Вош
️️️️
Д. Байокко
Желтая карточка
А. Караччиоло
ГОЛ! 1:1!
А. Диаманти
Пас отдал
П. Хетемай
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
В. Яквинта
Желтая карточка
М. Мотта
Замена
П. Коне
️️️️
Эдер
Замена
В. Яквинта
️️️️
А. Дель Пьеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
5
Фабио Дапрела
ЛЗ
11
Джонатан Зебина
ЦЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЛП
24
Николас Кордова
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
23
Эдер
ЛФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Алессандро Диаманти
РФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Брешиа
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Адам Вош
АП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Ювентус
22
Марко Костантино
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
4-3-3
1
Аркари
5
Дапрела
11
Зебина
25
Мартинес
28
Берарди
56
Хетемай
24
Кордова
17
Байокко
23
Эдер
99
Караччиоло
23
Диаманти
4-4-2
30
Сторари
16
Мотта
14
Кьеллини
19
Бонуччи
6
Гроссо
10
Маркизио
20
Аквилани
22
Сиссоко
3
Пепе
10
Дель Пьеро
27
Квальярелла
23
Эдер
33
Коне
33
Коне
23
Эдер
17
Байокко
8
Вош
8
Вош
17
Байокко
23
Диаманти
18
Поссанцини
18
Поссанцини
23
Диаманти
3
Пепе
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
3
Пепе
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
19
Яквинта
10
Дель Пьеро
Остались в запасе
Брешиа
Ювентус
5
Алессандро Будель
ЦП
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
Главный тренер
Джузеппе Якини
22
Марко Костантино
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
5
Алессандро Будель
ЦП
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
Остались в запасе
22
Марко Костантино
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Брешиа - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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