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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Брешиа
Бари - Брешиа: обзор матча 26 сентября 2010
Бари
26.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Брешиа
16'
Э. Ривас
55'
П. Баррето (П)
30'
П. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Брешиа
Желтая карточка
Ф. Бега
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
П. Баррето
Желтая карточка
С. Далламано
Замена
Р. Таддеи
️️️️
П. Коне
Замена
М. Донати
️️️️
С. Альмирон
Замена
С. Далламано
️️️️
Ф. Дапрела
Желтая карточка
С. Альмирон
Замена
Э. Альварес
️️️️
Э. Ривас
Замена
А. Караччиоло
️️️️
А. Филиппини
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Баррето
Желтая карточка
Д. Мартинес
Желтая карточка
П. Хетемай
ГОЛ! 1:1!
П. Коне
ГОЛ! 1:0!
Э. Ривас
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
23
Эдер
ЦФ
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
5
Массимо Донати
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
27
Эдгар Альварес
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
31
Риккардо Таддеи
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
4-3-3
1
Жилле
21
Паризи
5
Масиелло
24
Раджи
13
Росси
27
Ривас
4
Альмирон
14
Гацци
5
Геззаль
10
Баррето
20
Кутузов
4-4-2
22
Серени
13
Дзамбелли
5
Дапрела
6
Бега
25
Мартинес
56
Хетемай
33
Коне
24
Кордова
4
Филиппини
18
Поссанцини
23
Эдер
4
Альмирон
5
Донати
5
Донати
4
Альмирон
10
Баррето
56
Пульцетти
56
Пульцетти
10
Баррето
27
Ривас
27
Альварес
27
Альварес
27
Ривас
33
Коне
31
Таддеи
31
Таддеи
33
Коне
5
Дапрела
23
Далламано
23
Далламано
5
Дапрела
4
Филиппини
99
Караччиоло
99
Караччиоло
4
Филиппини
Остались в запасе
Бари
Брешиа
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Микеле Аркари
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Микеле Аркари
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Бари - Брешиа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Сан Никола
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