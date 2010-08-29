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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Брешиа
Парма - Брешиа: обзор матча 29 августа 2010
Парма
29.08.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Брешиа
10'
В. Божинов
45'
С. Морроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Брешиа
Замена
М. Коппола
️️️️
С. Джовинко
Замена
М. Пизано
️️️️
М. Гобби
Замена
Р. Фецешин
️️️️
А. Караччиоло
Замена
А. Палоски
️️️️
В. Божинов
Замена
Эдер
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
Д. Дзоболи
Замена
Н. Кордова
️️️️
А. Будель
Желтая карточка
Д. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
С. Морроне
ГОЛ! 1:0!
В. Божинов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Адам Вош
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
24
Николас Кордова
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
9
Роберт Фецешин
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
3-2-2-3
83
Миранте
18
Гобби
24
Пачи
13
Антонелли
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
4
Морроне
80
Валиани
21
Джовинко
86
Божинов
0
Маркес
4-2-2-2
22
Серени
13
Дзамбелли
2
Дзоболи
25
Мартинес
23
Далламано
5
Будель
33
Коне
8
Вош
23
Диаманти
99
Караччиоло
18
Поссанцини
18
Гобби
26
Пизано
26
Пизано
18
Гобби
21
Джовинко
10
Коппола
10
Коппола
21
Джовинко
86
Божинов
9
Палоски
9
Палоски
86
Божинов
99
Караччиоло
9
Фецешин
9
Фецешин
99
Караччиоло
5
Будель
24
Кордова
24
Кордова
5
Будель
23
Диаманти
23
Эдер
23
Эдер
23
Диаманти
Остались в запасе
Парма
Брешиа
1
Никола Паварини
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Остались в запасе
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Парма - Брешиа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Эннио Тардини
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