Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жоао Афонсо - статистика

Завершил карьеру
9 февраля 1995 (31), Крисиума
#21 | Полузащитник
181 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маритиму
23
0
0
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил
3 : 1
27.05.2023
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Маритиму
1 : 0
19.05.2023
Визела
1' - 80'
72'
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
2 : 1
13.05.2023
Маритиму
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Маритиму
2 : 2
07.05.2023
Риу Аве
1' - 72'
Португалия. Примейра, 30 тур
Маритиму
1 : 2
29.04.2023
Витория Гимараеш
1' - 66'
Португалия. Примейра, 29 тур
Фамаликан
3 : 2
22.04.2023
Маритиму
1' - 79'
45'
Португалия. Примейра, 27 тур
Арука
1 : 0
08.04.2023
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Маритиму
4 : 2
02.04.2023
Боавишта
82' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Маритиму
0 : 3
12.03.2023
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
05.03.2023
Маритиму
1' - 71'
Португалия. Примейра, 22 тур
Маритиму
3 : 1
25.02.2023
Санта-Клара
80' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Маритиму
1 : 2
12.02.2023
Брага
81' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Шавиш
2 : 1
05.02.2023
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Маритиму
1 : 0
22.01.2023
Эшторил
1' - 60'
57'
60'
Португалия. Примейра, 16 тур
Визела
3 : 0
14.01.2023
Маритиму
1' - 46'
Португалия. Примейра, 15 тур
Маритиму
1 : 0
08.01.2023
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
1 : 1
23.12.2022
Маритиму
1' - 70'
55'
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
13.11.2022
Маритиму
1' - 75'
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
0 : 0
06.11.2022
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 1
28.10.2022
Маритиму
1' - 90'
75'
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
1 : 1
23.10.2022
Арука
67' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
1 : 1
09.10.2022
Маритиму
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
1 : 2
03.10.2022
Каза Пиа
1' - 61'
21'
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 0
18.09.2022
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Маритиму
1 : 2
11.09.2022
Жил Висенте
70' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Санта-Клара
2 : 1
04.09.2022
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Маритиму
0 : 1
27.08.2022
Портимоненси
Был в запасе
Главные новости
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
1
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
1
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
2
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+