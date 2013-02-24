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    Касто - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Баррига
    Фамилия Эспиноза Касто
    Команда Мурсия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 июня 1982 (40 лет)
    Рост 181
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 5 -5 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.06.2013 1' -90' Леванте (Валенсия) 1:1 Бетис (Севилья)
    26.05.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 4:0 Сарагоса (Сарагоса)
    20.04.2013 Был в запасе Реал (Мадрид) 3:1 Бетис (Севилья)
    12.04.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:3 Севилья (Севилья)
    05.04.2013 Был в запасе Гранада (Гранада) 1:5 Бетис (Севилья)
    01.04.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    17.03.2013 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:0 Бетис (Севилья)
    09.03.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Осасуна (Памплона)
    03.03.2013 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:3 Бетис (Севилья)
    24.02.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:0 Малага (Малага)
    17.02.2013 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:0 Бетис (Севилья)
    12.02.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    03.02.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Бетис (Севилья)
    27.01.2013 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 3:0 Бетис (Севилья)
    22.01.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    13.01.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:0 Леванте (Валенсия)
    05.01.2013 Был в запасе Сарагоса (Сарагоса) 1:2 Бетис (Севилья)
    22.12.2012 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    18.12.2012 Был в запасе Сельта (Виго) 0:1 Бетис (Севилья)
    09.12.2012 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Барселона (Барселона)
    02.12.2012 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:3 Бетис (Севилья)
    25.11.2012 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Реал (Мадрид)
    19.11.2012 Был в запасе Севилья (Севилья) 5:1 Бетис (Севилья)
    10.11.2012 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Гранада (Гранада)
    06.11.2012 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:4 Бетис (Севилья)
    27.10.2012 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    21.10.2012 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Бетис (Севилья)
    29.09.2012 1' -10' Малага (Малага) 4:0 Бетис (Севилья)
    10'
    26.09.2012 1' -90' Бетис (Севилья) 2:4 Атлетико (Мадрид)
    22.09.2012 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    90'
    17.09.2012 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Бетис (Севилья)
    25.08.2012 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    19.08.2012 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 3:5 Бетис (Севилья)
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