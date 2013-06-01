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Касто
Статистика
Касто - статистика
Завершил карьеру
18 июня 1982 (44)
#13 | Вратарь
181 см | 78 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
5
-5
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1 : 1
01.06.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4 : 0
26.05.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Реал
3 : 1
20.04.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
3 : 3
12.04.2013
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
1 : 5
05.04.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
0 : 0
01.04.2013
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
3 : 0
17.03.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2 : 1
09.03.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
3 : 3
03.03.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
3 : 0
24.02.2013
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1 : 0
17.02.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
0 : 0
12.02.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
1 : 0
03.02.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3 : 0
27.01.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 1
22.01.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2 : 0
13.01.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
1 : 2
05.01.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1 : 2
22.12.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0 : 1
18.12.2012
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
1 : 2
09.12.2012
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
2 : 3
02.12.2012
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1 : 0
25.11.2012
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
5 : 1
19.11.2012
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
1 : 2
10.11.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2 : 4
06.11.2012
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1 : 0
27.10.2012
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
0 : 0
21.10.2012
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Малага
4 : 0
29.09.2012
Бетис
1' - 10'
10'
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
2 : 4
26.09.2012
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1 : 0
22.09.2012
Эспаньол
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
0 : 1
17.09.2012
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 2
25.08.2012
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
3 : 5
19.08.2012
Бетис
Был в запасе
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