Касто - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Баррига
|Фамилия
|Эспиноза Касто
|Команда
|Мурсия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Имя
|Баррига
|Фамилия
|Эспиноза Касто
|Команда
|Мурсия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|5
|-5
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2013
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|26.05.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|4:0
|Сарагоса (Сарагоса)
|20.04.2013
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|12.04.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Севилья (Севилья)
|05.04.2013
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:5
|Бетис (Севилья)
|01.04.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|17.03.2013
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|09.03.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Осасуна (Памплона)
|03.03.2013
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:3
|Бетис (Севилья)
|24.02.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Малага (Малага)
|17.02.2013
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|12.02.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|03.02.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|27.01.2013
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|22.01.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|13.01.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|05.01.2013
|Был в запасе
|Сарагоса (Сарагоса)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|22.12.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|18.12.2012
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|09.12.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|02.12.2012
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Реал (Мадрид)
|19.11.2012
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|5:1
|Бетис (Севилья)
|10.11.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Гранада (Гранада)
|06.11.2012
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|27.10.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|21.10.2012
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|29.09.2012
|1' -10'
|Малага (Малага)
|4:0
|Бетис (Севилья)
|10'
|26.09.2012
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:4
|Атлетико (Мадрид)
|22.09.2012
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|90'
|17.09.2012
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|25.08.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|19.08.2012
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:5
|Бетис (Севилья)