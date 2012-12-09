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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 09 декабря 2012
Бетис
09.12.2012, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 15 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
39'
Р. Кастро
16'
Л. Месси
25'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Барселона
Желтая карточка
Начо
89'
82'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Педро
76'
Желтая карточка
Педро
Замена
А. Посуэло
️️️️
С. Севилья
74'
Желтая карточка
А. Вадильо
62'
61'
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
Х. Молина
️️️️
Х. Кэмпбелл
46'
46'
Замена
Х. Маскерано
️️️️
К. Пуйоль
ГОЛ! 1:2!
Р. Кастро
Пас отдал
А. Вадильо
39'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
37'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Хуанкар
29'
25'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
Травма
Хуанкар
24'
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
10'
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
27
Хуанкар
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Адриано
ПАЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Бетис
13
Касто
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Адриан
23
Начо
5
Дорадо
4
Амайя
2
Чика
7
Эчебаррия
87
Каньяс
8
Севилья
27
Хуанкар
10
Кэмпбелл
24
Кастро
2-2-3-3
26
Вальдес
5
Пуйоль
3
Пике
3
Адриано
18
Альба
4
Фабрегас
6
Хави
5
Бускетс
10
Месси
9
Педро
8
Иньеста
8
Севилья
8
Посуэло
8
Посуэло
8
Севилья
27
Хуанкар
14
Вадильо
14
Вадильо
27
Хуанкар
10
Кэмпбелл
19
Молина
19
Молина
10
Кэмпбелл
5
Пуйоль
14
Маскерано
14
Маскерано
5
Пуйоль
9
Педро
6
Алькантара
6
Алькантара
9
Педро
4
Фабрегас
4
Санчес
4
Санчес
4
Фабрегас
Остались в запасе
Бетис
Барселона
13
Касто
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
13
Касто
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Бетис - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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