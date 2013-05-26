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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Сарагоса
Бетис - Сарагоса: обзор матча 26 мая 2013
Бетис
26.05.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
4 : 0
Завершен
Сарагоса
1'
Р. Кастро
17'
Д. Пабон
51'
Х. Молина
71'
Д. Пабон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Сарагоса
Замена
К. Гарсиа
️️️️
Р. Перес
89'
83'
Желтая карточка
Х. Мари
76'
Желтая карточка
Г. Ловенс
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Д. Пабон
76'
72'
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
Родри
ГОЛ! 4:0!
Д. Пабон
Пас отдал
С. Севилья
71'
Замена
Хуанкар
️️️️
Х. Молина
69'
59'
Замена
Х. Мануэль Фернандес
️️️️
К. Сэпунару
ГОЛ! 3:0!
Х. Молина
51'
46'
Замена
Р. Рочина
️️️️
В. Родригес
36'
Желтая карточка
К. Сэпунару
Желтая карточка
А. Амайя
32'
Желтая карточка
Адриан
31'
ГОЛ! 2:0!
Д. Пабон
Пас отдал
Р. Кастро
17'
15'
Желтая карточка
Абрахам
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Х. Молина
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
32
Апоньо
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
15
Родри
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
34
Карлос Гарсиа
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
30
Ноно
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
4-3-3
13
Адриан
23
Начо
4
Амайя
3
Паулао
6
Лопес
21
Перес
8
Севилья
7
Эчебаррия
19
Молина
24
Кастро
11
Пабон
4-1-2-1-2
13
Роберто
22
Сэпунару
22
Абрахам
27
Гонсалес
4
Ловенс
6
Хосе Мари
32
Апоньо
18
Монтанье
8
Родригес
9
Поштига
15
Родри
21
Перес
34
Гарсиа
34
Гарсиа
21
Перес
19
Молина
27
Хуанкар
27
Хуанкар
19
Молина
11
Пабон
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
11
Пабон
22
Сэпунару
12
Фернандес
12
Фернандес
22
Сэпунару
8
Родригес
16
Рочина
16
Рочина
8
Родригес
15
Родри
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
15
Родри
Остались в запасе
Бетис
Сарагоса
13
Касто
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
30
Ноно
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
Остались в запасе
13
Касто
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
30
Ноно
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Бетис - Сарагоса
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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