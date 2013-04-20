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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Бетис
Реал - Бетис: обзор матча 20 апреля 2013
Реал
20.04.2013, суббота, 20:00
Испания. Примера, 32 тур
3 : 1
Завершен
Бетис
45'
М. Озил
57'
К. Бензема
90'
М. Озил
73'
Х. Молина (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Бетис
ГОЛ! 3:1!
М. Озил
90'
Желтая карточка
К. Роналду
81'
Желтая карточка
Г. Игуаин
78'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Молина
Желтая карточка
Начо
72'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
72'
68'
Замена
Р. Перес
️️️️
Х. Альберто Каньяс
Замена
Пепе
️️️️
Л. Модрич
63'
59'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Х. Кэмпбелл
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
57'
55'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
46'
Замена
Х. Молина
️️️️
Н. Игьебор
ГОЛ! 1:0!
М. Озил
Пас отдал
К. Бензема
45'
Замена
Р. Варан
️️️️
Марсело
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
5
Каземиро
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бетис
13
Адриан
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЛП
87
Хосе Альберто Каньяс
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ОП
40
Носа Игьебор
ЦП
11
Дорлан Пабон
ПП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
12
Марсело
6
Карвалью
39
Альбиоль
6
Начо
5
Каземиро
10
Модрич
10
Озил
7
Кальехон
7
Роналду
9
Бензема
4-2-3-1
13
Адриан
2
Чика
3
Паулао
4
Амайя
3
Мартинес
87
Каньяс
7
Эчебаррия
11
Пабон
40
Игьебор
10
Кэмпбелл
24
Кастро
10
Модрич
3
Пепе
3
Пепе
10
Модрич
12
Марсело
19
Варан
19
Варан
12
Марсело
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
87
Каньяс
21
Перес
21
Перес
87
Каньяс
10
Кэмпбелл
14
Вадильо
14
Вадильо
10
Кэмпбелл
40
Игьебор
19
Молина
19
Молина
40
Игьебор
Остались в запасе
Реал
Бетис
12
Икер Касильяс
ВР
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Реал - Бетис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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