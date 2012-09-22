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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эспаньол
Бетис - Эспаньол: обзор матча 22 сентября 2012
Бетис
22.09.2012, суббота, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
18'
Паулао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эспаньол
90'
+3
Желтая карточка
В. Альварес
Желтая карточка
Касто
90'
+2
Желтая карточка
С. Агра
89'
80'
Замена
В. Альварес
️️️️
Х. Капдевила
77'
Желтая карточка
К. Стуани
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Б. Эчебаррия
76'
Желтая карточка
Ноно
71'
66'
Вторая желтая
М. Вакасо
59'
Замена
Ф. Миранда
️️️️
Симау
59'
Замена
К. Гомес
️️️️
К. Стуани
Желтая карточка
М. Нельсон
57'
Замена
Ноно
️️️️
А. Посуэло
55'
52'
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
Р. Перес
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Вакасо
Замена
Д. Перки
️️️️
Паулао
41'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
29'
26'
Желтая карточка
С. Техера
ГОЛ! 1:0!
Паулао
Пас отдал
Б. Эчебаррия
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бетис
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
30
Ноно
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
16
Кристиан
ЦП
6
Фран Миранда
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
4-4-2
13
Касто
23
Начо
3
Марио
3
Паулао
22
Нельсон
27
Хуанкар
8
Посуэло
7
Эчебаррия
21
Перес
24
Кастро
7
Агра
3-5-2
1
Альварес
5
Родригес
15
Морено
6
Капдевила
22
Вакасо
4
Санчес
21
Лопес
8
Техера
20
Симау
17
Фонте
7
Стуани
3
Паулао
24
Перки
24
Перки
3
Паулао
8
Посуэло
30
Ноно
30
Ноно
8
Посуэло
7
Эчебаррия
40
Игьебор
40
Игьебор
7
Эчебаррия
20
Симау
6
Миранда
6
Миранда
20
Симау
6
Капдевила
27
Альварес
27
Альварес
6
Капдевила
7
Стуани
6
Гомес
6
Гомес
7
Стуани
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
16
Кристиан
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Остались в запасе
16
Кристиан
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бетис - Эспаньол
6
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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