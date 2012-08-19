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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 19 августа 2012
Атлетик
19.08.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
3 : 5
Завершен
Бетис
47'
О. де Маркос
67'
М. Сан Хосе
76'
М. Сан Хосе
7'
Р. Кастро
26'
Х. Молина
31'
Б. Эчебаррия
80'
А. Посуэло
86'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Бетис
Желтая карточка
А. Адурис
90'
+1
86'
ГОЛ! 3:5!
Х. Молина
Пас отдал
Х. Перейра
80'
ГОЛ! 3:4!
А. Посуэло
Пас отдал
Х. Альберто Каньяс
78'
Замена
Х. Перейра
️️️️
Хуанкар
ГОЛ! 3:3!
М. Сан Хосе
Пас отдал
И. Гомес
76'
74'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Б. Эчебаррия
ГОЛ! 2:3!
М. Сан Хосе
Пас отдал
И. Гомес
67'
61'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
С. Агра
58'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
М. Сан Хосе
49'
ГОЛ! 1:3!
О. де Маркос
Пас отдал
А. Адурис
47'
Замена
И. Гомес
️️️️
Г. Токеро
46'
Замена
А. Адурис
️️️️
А. Эррера
46'
44'
Желтая карточка
Р. Кастро
31'
ГОЛ! 0:3!
Б. Эчебаррия
26'
ГОЛ! 0:2!
Х. Молина
Пас отдал
Хуанкар
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
А. Итурраспе
24'
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Б. Эчебаррия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
3-5-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
18
де Маркос
8
Итурраспе
21
Эррера
18
Лопес Бланко
14
Сусаета
18
Гурпеги
21
Перес
23
Токеро
4-3-3
31
Фабри
2
Чика
3
Паулао
5
Дорадо
23
Начо
7
Эчебаррия
21
Перес
27
Хуанкар
24
Кастро
19
Молина
7
Агра
8
Итурраспе
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
8
Итурраспе
21
Эррера
20
Адурис
20
Адурис
21
Эррера
23
Токеро
11
Гомес
11
Гомес
23
Токеро
7
Эчебаррия
8
Посуэло
8
Посуэло
7
Эчебаррия
7
Агра
87
Каньяс
87
Каньяс
7
Агра
27
Хуанкар
9
Перейра
9
Перейра
27
Хуанкар
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Касто
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
Остались в запасе
13
Касто
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Атлетик - Бетис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес
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