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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетик
Бетис - Атлетик: обзор матча 22 января 2013
Бетис
22.01.2013, вторник, 00:30
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
2'
Р. Кастро (П)
41'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетик
79'
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
75'
Желтая карточка
А. Итурраспе
Желтая карточка
Р. Перес
71'
Замена
Р. Перес
️️️️
Х. Альберто Каньяс
67'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
65'
Желтая карточка
А. Амайя
56'
46'
Замена
Й. Ортенече
️️️️
К. Гурпеги
Замена
Паулао
️️️️
Марио
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Адурис
Пас отдал
А. Эррера
Замена
Ноно
️️️️
С. Севилья
39'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
21'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
14'
9'
Желтая карточка
К. Гурпеги
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Кастро
2'
1'
Желтая карточка
Г. Ирайсос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бетис
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
30
Эдер Виларчао
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
30
Ноно
ЦП
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-3-3
13
Адриан
6
Лопес
4
Амайя
3
Марио
2
Чика
87
Каньяс
7
Эчебаррия
8
Севилья
24
Кастро
19
Молина
10
Кэмпбелл
4-4-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
5
Экиза
14
Ляпорт
18
де Маркос
21
Эррера
18
Гурпеги
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
3
Марио
3
Паулао
3
Паулао
3
Марио
87
Каньяс
21
Перес
21
Перес
87
Каньяс
8
Севилья
30
Ноно
30
Ноно
8
Севилья
18
Гурпеги
18
Ортенече
18
Ортенече
18
Гурпеги
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
30
Эдер Виларчао
ЦП
13
Касто
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
30
Эдер Виларчао
ЦП
13
Касто
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Бетис - Атлетик
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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