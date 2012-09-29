Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Бетис
Малага - Бетис: обзор матча 29 сентября 2012
Малага
29.09.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
4 : 0
Завершен
Бетис
13'
С. Санчес (П)
28'
Х. Савиола
72'
А. Амайя (АГ)
74'
Иско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Бетис
Желтая карточка
Ресио
84'
ГОЛ! 4:0!
Иско
74'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Амайя
72'
Замена
Ресио
️️️️
Элизеу
70'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Савиола
69'
Желтая карточка
М. Демичелис
56'
46'
Замена
Р. Кастро
️️️️
Хуанкар
33'
Замена
Ноно
️️️️
Р. Перес
ГОЛ! 2:0!
Х. Савиола
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Санчес
13'
11'
Замена
Адриан
️️️️
С. Агра
10'
Красная карточка
Касто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
30
Ноно
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Монреаль
18
Гамес
4
Камачо
17
Хоакин
22
Иско
20
Портильо
16
Савиола
4-4-2
13
Касто
22
Нельсон
3
Марио
4
Амайя
23
Начо
87
Каньяс
27
Хуанкар
21
Перес
7
Эчебаррия
7
Агра
19
Молина
19
Элизеу
36
Ресио
36
Ресио
19
Элизеу
16
Савиола
30
Фернандес
30
Фернандес
16
Савиола
16
Савиола
24
Санта Крус
24
Санта Крус
16
Савиола
7
Агра
13
Адриан
13
Адриан
7
Агра
21
Перес
30
Ноно
30
Ноно
21
Перес
27
Хуанкар
24
Кастро
24
Кастро
27
Хуанкар
Остались в запасе
Малага
Бетис
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Малага - Бетис
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Бетис
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+