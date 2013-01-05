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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Бетис
Сарагоса - Бетис: обзор матча 05 января 2013
Сарагоса
05.01.2013, суббота, 00:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
77'
П. Монтанье
44'
Р. Кастро
58'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Бетис
Желтая карточка
Абрахам
90'
+1
88'
Желтая карточка
Начо
Замена
Х. Аламо
️️️️
В. Родригес
85'
Желтая карточка
А. Гонсалес
81'
79'
Замена
Р. Перес
️️️️
Б. Эчебаррия
ГОЛ! 1:2!
П. Монтанье
77'
Замена
Х. Орти
️️️️
К. Сэпунару
74'
72'
Замена
А. Посуэло
️️️️
С. Севилья
71'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
Э. Ориоль
62'
58'
ГОЛ! 0:2!
Х. Молина
53'
Замена
Х. Молина
️️️️
Н. Игьебор
Желтая карточка
Э. Поштига
52'
50'
Желтая карточка
Н. Игьебор
44'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
41'
Желтая карточка
А. Амайя
Желтая карточка
Х. Мовилья
26'
19'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
21
Хави Аламо
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-3-1-2
13
Роберто
4
Ловенс
27
Гонсалес
22
Абрахам
22
Сэпунару
32
Апоньо
26
Мовилья
18
Монтанье
8
Родригес
80
Ориоль
9
Поштига
4-4-2
13
Адриан
2
Чика
3
Марио
4
Амайя
23
Начо
40
Игьебор
87
Каньяс
7
Эчебаррия
8
Севилья
10
Кэмпбелл
24
Кастро
22
Сэпунару
34
Орти
34
Орти
22
Сэпунару
80
Ориоль
4
Сукулини
4
Сукулини
80
Ориоль
8
Родригес
21
Аламо
21
Аламо
8
Родригес
7
Эчебаррия
21
Перес
21
Перес
7
Эчебаррия
8
Севилья
8
Посуэло
8
Посуэло
8
Севилья
40
Игьебор
19
Молина
19
Молина
40
Игьебор
Остались в запасе
Сарагоса
Бетис
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
10
Стефан Бабович
ЦП
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
10
Стефан Бабович
ЦП
Остались в запасе
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Сарагоса - Бетис
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Ла Ромареда
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