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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Бетис
Эспаньол - Бетис: обзор матча 17 февраля 2013
Эспаньол
17.02.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
7'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Бетис
Замена
С. Лонго
️️️️
С. Гарсия
90'
+1
89'
Желтая карточка
Д. Перки
Замена
К. Гомес
️️️️
Х. Верду
88'
85'
Замена
Д. Перки
️️️️
Паулао
84'
Замена
А. Лопес
️️️️
Д. Пабон
79'
Желтая карточка
Хуанкар
Желтая карточка
Симау
77'
Желтая карточка
Х. Капдевила
65'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Ф. Матьони
62'
61'
Желтая карточка
Паулао
60'
Замена
Хуанкар
️️️️
Ноно
Желтая карточка
Ф. Матьони
51'
Желтая карточка
В. Санчес
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Гарсия
Пас отдал
К. Стуани
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
20
Симау
ЛП
4
Виктор Санчес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
30
Ноно
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Кристиан
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
3-2-2-1-2
1
Касилья
5
Родригес
19
Колотто
15
Морено
6
Капдевила
2
Матьони
20
Симау
4
Санчес
25
Верду
9
Гарсия
7
Стуани
4-3-3
13
Адриан
2
Чика
3
Паулао
4
Амайя
23
Начо
21
Перес
30
Ноно
7
Эчебаррия
10
Кэмпбелл
11
Пабон
19
Молина
2
Матьони
21
Лопес
21
Лопес
2
Матьони
25
Верду
6
Гомес
6
Гомес
25
Верду
9
Гарсия
9
Лонго
9
Лонго
9
Гарсия
3
Паулао
24
Перки
24
Перки
3
Паулао
11
Пабон
6
Лопес
6
Лопес
11
Пабон
30
Ноно
27
Хуанкар
27
Хуанкар
30
Ноно
Остались в запасе
Эспаньол
Бетис
16
Кристиан
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Касто
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
16
Кристиан
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Остались в запасе
13
Касто
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Эспаньол - Бетис
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Стейдж Фронт
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