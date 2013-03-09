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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Осасуна
Бетис - Осасуна: обзор матча 09 марта 2013
Бетис
09.03.2013, суббота, 00:30
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
19'
Х. Молина
79'
Р. Кастро
74'
Ф. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Осасуна
90'
Красная карточка
Ф. Сильва
Замена
Ф. Тьенса Нуньес
️️️️
Д. Пабон
86'
83'
Желтая карточка
А. Аррибас
82'
Замена
Нино
️️️️
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 2:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Д. Пабон
79'
Замена
Д. Пабон
️️️️
Б. Эчебаррия
78'
Желтая карточка
Ноно
76'
74'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сильва
Пас отдал
А. Сехудо
Желтая карточка
Паулао
72'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
69'
Замена
Ноно
️️️️
Х. Кэмпбелл
63'
Желтая карточка
Хуанкар
57'
52'
Желтая карточка
Э. Арментерос
46'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Ойер
46'
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
К. Сола
41'
Желтая карточка
А. Дамиа
Желтая карточка
Начо
29'
26'
Желтая карточка
Ойер
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
6
Ойер
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Лоло
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
13
Касто
ВР
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
30
Ноно
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
4-3-3
13
Адриан
23
Начо
4
Амайя
3
Паулао
6
Лопес
27
Хуанкар
87
Каньяс
7
Эчебаррия
24
Кастро
19
Молина
10
Кэмпбелл
4-2-2-1-1
1
Андрес
2
Бертран
4
Фланьо
14
Аррибас
2
Дамиа
33
Сильва
6
Ойер
10
Де лас Куэвас
8
Лоло
23
Арментерос
9
Сола
Пабон
6
Тьенса Нуньес
6
Тьенса Нуньес
Пабон
10
Кэмпбелл
30
Ноно
30
Ноно
10
Кэмпбелл
7
Эчебаррия
11
Пабон
11
Пабон
7
Эчебаррия
9
Сола
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
9
Сола
6
Ойер
16
Сехудо
16
Сехудо
6
Ойер
10
Де лас Куэвас
11
Нино
11
Нино
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
13
Касто
ВР
3
Марио
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Касто
ВР
3
Марио
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Бетис - Осасуна
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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