Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Малага
Бетис - Малага: обзор матча 24 февраля 2013
Бетис
24.02.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 25 тур
3 : 0
Завершен
Малага
1'
Х. Молина
28'
Марио
45'
Д. Пабон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Малага
Замена
Ноно
️️️️
Х. Молина
85'
Замена
Серхио
️️️️
Х. Кэмпбелл
78'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Хуанкар
73'
66'
Замена
М. Итурра
️️️️
Х. Савиола
63'
Вторая желтая
И. Камачо
Желтая карточка
Хуанкар
60'
49'
Желтая карточка
Ф. Портильо
46'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Иско
46'
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Ж. Тулалан
ГОЛ! 3:0!
Д. Пабон
45'
Пенальти не реализован!
Х. Молина
35'
34'
Желтая карточка
И. Камачо
ГОЛ! 2:0!
Марио
Пас отдал
Б. Эчебаррия
28'
Желтая карточка
Начо
21'
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
Пас отдал
Б. Эчебаррия
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
25
Серхио
ЦП
30
Ноно
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-3-3
13
Адриан
23
Начо
3
Марио
4
Амайя
6
Лопес
27
Хуанкар
7
Эчебаррия
87
Каньяс
10
Кэмпбелл
11
Пабон
19
Молина
4-2-3-1
13
Кабальеро
14
Лугано
2
Демичелис
20
Санчес
5
Антунеш
28
Тулалан
4
Камачо
17
Хоакин
22
Иско
20
Портильо
16
Савиола
10
Кэмпбелл
25
Серхио
25
Серхио
10
Кэмпбелл
19
Молина
30
Ноно
30
Ноно
19
Молина
27
Хуанкар
8
Посуэло
8
Посуэло
27
Хуанкар
16
Савиола
16
Итурра
16
Итурра
16
Савиола
22
Иско
12
Пиазон
12
Пиазон
22
Иско
28
Тулалан
10
Баптиста
10
Баптиста
28
Тулалан
Остались в запасе
Бетис
Малага
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Бетис - Малага
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Малага
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+