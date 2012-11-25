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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал
Бетис - Реал: обзор матча 25 ноября 2012
Бетис
25.11.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Реал
17'
Б. Эчебаррия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал
Замена
Н. Игьебор
️️️️
С. Севилья
81'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
77'
Замена
Начо
️️️️
А. Лопес
75'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
72'
70'
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Х. Молина
️️️️
Хуанкар
63'
63'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Ди Мария
56'
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Адриан
54'
46'
Замена
Л. Модрич
️️️️
С. Хедира
46'
Замена
Кака
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
С. Севилья
41'
ГОЛ! 1:0!
Б. Эчебаррия
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
27
Хуанкар
ЛП
87
Хосе Альберто Каньяс
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Сальвадор Агра
ПП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
30
Ноно
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
13
Адриан
3
Мартинес
4
Амайя
5
Дорадо
6
Лопес
87
Каньяс
7
Эчебаррия
27
Хуанкар
8
Севилья
7
Агра
24
Кастро
4-1-1-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
17
Коэнтрау
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
6
Лопес
23
Начо
23
Начо
6
Лопес
8
Севилья
40
Игьебор
40
Игьебор
8
Севилья
27
Хуанкар
19
Молина
19
Молина
27
Хуанкар
28
Хедира
10
Модрич
10
Модрич
28
Хедира
10
Озил
10
Кака
10
Кака
10
Озил
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Ди Мария
Остались в запасе
Бетис
Реал
13
Касто
ВР
30
Ноно
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Касто
ВР
30
Ноно
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бетис - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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